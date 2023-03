Oud-burgemeester Houten stapt uit overleg dat crisis moet bezweren: ‘Operatie heeft nu alle energie nodig’

Visser moet overgeven in slotkilome­ters, maar wint wel de IronMan in Nieuw-Zee­land

De Utrechtse triatlete Els Visser (32) heeft vandaag de IronMan Nieuw-Zeeland gewonnen. Ze legde het volledige parcours in de omgeving van de stad Taupo af in 9 uur, 5 minuten en 44 seconden. Op de eindstreep hield ze de titelhoudster, de Nieuw-Zeelandse Hannah Berry, op ruime achterstand. Berry finishte als tweede in 9.08.33.