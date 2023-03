Pop-up ontmoetingsplek moet reuring terugbrengen in winkelcentrum Het Rond in Houten

Dit ‘oude’ deel van winkelcentrum Het Rond kenmerkt zich door steeds grotere leegstand. Vastgoedeigenaar Altera en de gemeente Houten kwamen eind vorig jaar overeen dat maatregelen nodig zijn die extra leven in de brouwerij brengen. ‘Het licht laten branden’ is de titel van die overeenkomst.

Belangrijk daarin is dat met langer lopende huurcontracten - tot 23 maanden - het makkelijker wordt pop-up winkels en maatschappelijke organisaties bereid te vinden zich hier te vestigen. Tot dan toe waren tijdelijke contracten per maand opzegbaar. Die langere termijn geeft meer zekerheid en nodigt ook uit te investeren in initiatieven.

Compacter winkelcentrum

De Spot wordt geopend door wethouder Rosa Molenaar en directeur Erwin Wessels van Altera. Ook de Nederlands gereformeerde kerk De Lichtboog en de winkeliers van Het Rond zijn betrokken. De Spot is te vinden op de hoek van De Raat en Het Wed. Dit voorjaar wil Altera hier samen met de ondernemers gaan nadenken over een compacter en aantrekkelijker winkelcentrum.

Bezoekers kunnen op dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur terecht. Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een knutselactiviteit voor kinderen. Vanaf vrijdagavond en in het weekend is ‘PROEF!’ te vinden in de Spot. Dit is een initiatief van De Lichtboog, dat als doel heeft mensen te verbinden, de sociale cohesie te vergroten en ‘om goedheid, liefde en aandacht te delen’.