Regenbuien, maar soms ook zon in Houten vandaag

column Sinds het interview in deze krant kan Jerry de ‘Poepdokter’ niet meer uit zijn hoofd zetten

Bij het woord ‘poepdokter’ visualiseer ik onmiddellijk een patiëntenbestand van hoestende en snotterende drollen die op een bruin spoor de wachtkamer binnenglijden. Maar dat beeld -moge de lezer het mij vergeven- is het resultaat van mijn onverwoestbaar infantiele natuur. Want een poepdokter behandelt helemaal geen drollen en is welbeschouwd zelfs geen dokter.