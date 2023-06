Sterftecijfer in Houten onder landelijk gemiddelde

Jonge scheids­rech­ters naar internatio­naal toernooi in Zweden, betaald voetbal en WK-finale blijft hun grote droom

Lex van Dijen (21) wil scheidsrechter worden in het betaald voetbal. Robin Janssen (19) droomt over het fluiten van de WK-finale. Het duo uit De Bilt is komende week actief bij de Storsjöcupen in het Zweedse Östersund. ,,Het is een mooie uitdaging om wedstrijden tot een goed einde te brengen.”