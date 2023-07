Stevige buien met fors onweer in Houten vandaag

Ildi werd zwaar mishandeld door haar vader, nu helpt ze anderen: ‘Fijn om ervaringen positief te gebruiken’

Als Ildi per ongeluk een glas laat vallen, krimpt haar hart nog altijd. Dan denkt ze weer terug aan de klappen die haar vader vroeger uitdeelde. Hij sloeg soms zó hard, dat ze van de pijn twee weken niet kon zitten. Het leed zit diep. Maar nu zet ze het om in iets anders: ze helpt als familiecoach mensen met angsten uit het verleden. ,,Het is fijn om negatieve ervaringen positief te kunnen gebruiken.”