Stralend zonnig weer in Houten vandaag

Koningspy­thon verdwaald en gevonden bij iemand thuis in Utrecht (die geen slangen heeft)

Er is donderdag een koningspython gevonden in Utrecht op de Menno van Coehoornstraat. Dat laat de Dierenambulance Utrecht weten. De slang was verdwaald en is gevonden bij iemand in huis die normaal gesproken geen slangen heeft. Het gaat om een vrouwelijk dier.