Kunstwerk Fort Lunet aan de Snel houdt je zes spiegels voor: ‘Water raakt aan alle grote thema’s van onze tijd’

Fort Lunet aan de Snel staat bekend als het ‘waterfort’. Bezoekers kunnen hier terecht voor allerhande weetjes en proefjes die met water te maken hebben. Het fort beschikt bovendien over een hoge uitkijkpost vanwaar je een weids uitzicht hebt over de groene polders van Schalkwijk. Het is ook de ideale plek voor een bijzonder kunstwerk, dat nog eens extra aandacht vestigt op ‘water’ als actueel thema.