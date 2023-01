Toekomst jeugdsoos in Houten staat ‘niet ter discussie’, maar het moet wél opgeknapt worden

Eerste huurders krijgen sleutel van ‘Tango’ in Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn Centrum hebben dinsdag de eerste huurders de sleutel gekregen voor het complex Tango, dat bestaat uit 178 energiezuinige sociale huurwoningen. Het gemengde wooncomplex is gebouwd in opdracht van verhuurders Portaal en Woonin.

24 januari