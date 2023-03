Waar kun je stemmen in de gemeente Houten? Hier vind je alle stembureaus

Kun je energie van zonnepane­len thuis opslaan? Dit zijn de mogelijkhe­den (en dit kost het)

Energiereus Eneco nam afgelopen week in Utrecht een joekel van een batterijenpakket in gebruik. En ook sommige kleinere bedrijven en woongebouwen hebben al een batterij om energie van zonnepanelen op te slaan als er meer wordt opgewekt dan op dat moment nodig is. Is dat ook een optie voor particulieren?