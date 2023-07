Zware regenbuien, maar soms ook zon in Houten vandaag

Kermis terug op de Maliebaan: nostalgie met raceauto’s en vliegende olifanten

De Maliebaan in Utrecht staat binnenkort weer vol met draaimolens en botsauto’s. Na een aantal jaar komt de kermis weer terug en dit keer in een nieuw jasje: De Kids Kermis XXL, met attracties vooral gericht op de kiddos en families. De kermis is van 7 tot en met 17 juli.