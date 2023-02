Auto klapt tegen boom in Huizen, veel schade maar bestuurder blijft ongedeerd

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Hennie in Vathorst: 'Ons huis met een hond, vissen, vlinders, vogels en gifkikkers'

Hennie woont samen met haar man in één van de oudste straten van Vathorst. Ze is vrijwilliger bij de Dierenambulance, en haar liefde voor dieren is ook in huis terug te vinden. Een greep van de beestjes in huis: een hond, gifkikkers, vissen, vogels en vlinders. Hoe dat eruit ziet? Kijk met ons mee!

7 februari