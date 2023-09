Wolf loopt door het Gooi en trekt veel bekijks, natuurbe­heer­ders extra waakzaam

Een wolf die de afgelopen dagen in de buurt van Huizen en Laren in het Gooi is opgedoken, trekt veel bekijks. Volgens natuurbeheerder Goois Natuurreservaat meldden zich vrijdag in de ochtendschemering al veel fotografen in de hoop opnames te kunnen maken van het roofdier.