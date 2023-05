Dit is hoe de eerste teams uit Huizen dit weekeinde speelden

Almere City verslaat FC Eindhoven en gaat dankzij gretige invallers naar halve finale play-offs om promotie

Almere City heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de halve finales van de play-offs om promotie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won vanavond door gretige invalbeurten van aanvallers Ilias Alhaft, Anthony Limbombe en Rajiv van La Parra na verlenging met 3-1 van FC Eindhoven en neemt het volgende week in de halve finale op tegen Willem II of VVV-Venlo, die zaterdag (16.30 uur) tegenover elkaar staan in Tilburg na de 3-2 in Venlo van dinsdagavond.