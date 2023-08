UPDATE De politie heeft verdachte op het oog van steekpar­tij bij flat, maar heeft hem nog niet kunnen aanhouden

De politie heeft een verdachte op het oog die zondagochtend rond half 5 was betrokken bij een steekpartij in de Lambert Heijnricsstraat in Amersfoort, maar heeft de man nog niet kunnen aanhouden. ,,Hij mag ook zichzelf aangeven, dat scheelt een hoop gedoe.”