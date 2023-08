VRAAG BIJ HET NIEUWS Eindelijk een plek voor Islamiti­sche begraaf­plaats in Amersfoort, maar waarom blijft het een discussie­punt?

Na zeker drie jaar praten, kwam onlangs het verlossende woord: als het aan de gemeente ligt krijgt Amersfoort een eigen, Islamitische begraafplaats in het buitengebied van Hoogland-West. Waarom is die nodig, waarom was daar de voorbije tijd zoveel over te doen en waarom leidt ook deze locatie tot verzet?