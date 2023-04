Helder weer in Huizen vanmiddag en vanavond

COLUMN Jeroen Stomphorst vindt plan van Amersfoort­se verkeerwet­hou­der stoer: ‘Hij heeft lef’

Je kunt niet zeggen dat wethouder Tyas Bijholt geen lef heeft. Parkeervergunningen invoeren voor de hele stad, dat is wel een bijzonder gewaagd plan. Wie weet gaat Amersfoort straks de boeken in als de eerste stad die betaald parkeren tot in het laatste straatje van de verste nieuwbouwwijk invoert.