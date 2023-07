Huizen: twintig meldingen van overlast door alcohol en drugs in eerste halfjaar

Na aanslag bij woning, nu een baksteen door de ruit: ‘We kijken of dit iets te maken heeft met de explosie’

Nadat er eerder dit jaar een explosie was bij een woning aan de Plevierweide in Baarn, is in de nacht van dinsdag op woensdag een keukenruit vernield. Naast dat het raam kapot ging, is ook keukenapparatuur beschadigd.