Lidl moet van Arbeidsinspectie maatregelen nemen wegens werkdruk: ‘Mensen ervaren grote werkstress’

met video Kort nachtje voor Wimilio Vink (29) na wereldgoal én bekerstunt in Utrecht: ‘Mijn zoontje is trots’

Wimilio Vink uit Kesteren kijkt terug op een waanzinnige dag én nacht. Met een prachtige volley had hij een groot aandeel in de bekerstunt van amateurclub Spakenburg, dat FC Utrecht uit het toernooi kegelde (1-4). Een dag later staat Vink ‘gewoon’ weer op het veld in zijn woonplaats Kesteren, om daar de mini’s training te geven.