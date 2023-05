Temperatuur stijgt in Huizen

Vuur maken of ‘pionieren’: voor deze honderden scouts is het dit weekend bittere ernst

Kinderen vooral vergroeid met tablet of telefoon? Wie dit weekend in Baarn is krijgt het tegendeel bewezen. Honderden scouts strijden daar om de titel ‘beste groep van Nederland’. En daarvoor moet je heel wat meer kunnen dan een vuurtje maken of wat balken aan elkaar knopen.