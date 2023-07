Zware regenbuien, maar soms ook zon in Huizen vandaag

Waar nu een balletje wordt geslagen, werden 77 Sovjetsol­da­ten vermoord: ‘Hier is het gebeurd’

Nu slaan golfliefhebbers er een balletje. Maar in 1942 zijn er 77 Sovjetsoldaten vermoord. Eén van de grootste massa-executies tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland blijkt honderden meters verderop te liggen dan altijd werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuwe onderzoek van Kamp Amersfoort. Sinds tientallen jaren is deze plek een golfbaan.