16-jarig meisje gewond bij steekincident tijdens kinderfeestje in Absdale, verdachte (14) aangehouden

Zeeland houdt adem in: als de Duitse toerist bij onze provincie aan PFAS gaat denken, zijn we ze kwijt

De Duitse toerist is bijzonder gevoelig voor milieukwesties. Wat als die de PFAS-problematiek in het vizier krijgt? Daarover wil bijna niemand praten. Elke zin waarin ‘Zeeland’ en ‘PFAS’ in één adem genoemd worden, is er één te veel, is de heersende gedachte.