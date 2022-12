ASSISEN. B.D. (47) schuldig bevonden aan moord op zijn ex-partner Isabelle Meeus (40)

Sint-Gillis-Waas/Gent/Edegem ASSISEN. “Hij is als een spin die met zijn web vol leugens mensen vangt”: burgerlij­ke partijen pleiten dat moord gepland was

Op het assisenproces rond de moord op Isabelle Meeus hamerden de advocaten van de burgerlijke partijen op de voorbedachtheid van ex-verpleger B.D. “Doorprik de zeepbel dat dit in een opwelling gebeurde. De beschuldigde heeft gehandeld met voorbedachte rade en is al van dag 1 bezig met zijn verdediging”, klonk het resoluut. De verdediging was echter stellig: “Waarom zou hij deze moord op voorhand gepland hebben? Er zijn drie mensen in het leven van deze man en nu gaat hij ze jarenlang niet meer zien.”

15 december