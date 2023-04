Auto ramt meerdere voertuigen in Hulst, bestuurder gaat ervandoor

EERSTE KLASSE C Peric en Van Wuijckhuij­se laten de zon toch een beetje schijnen voor Terneuzen­se Boys en SVOD’22

Terneuzense Boys en SVOD’22 deden zaterdag allebei goede zaken in de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal. De Boys wonnen op bezoek bij Rijsoord met 0-3 en pakten de koppositie in de derde periode. Fusieclub SVOD’22 verliet dankzij een 1-0-overwinning op SHO de directe degradatieplaatsen.