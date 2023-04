Ballonvaarder van landing op rotonde in Hulst noemt term ‘noodlanding’ nepnieuws

update Gaslekkage in Clinge: leiding geraakt bij sloopwerk­zaam­he­den

Tijdens sloopwerkzaamheden aan woningen in de Rembrandtstraat in Clinge is een gasleiding geraakt. Dat gebeurde rond 14.40 uur. Daardoor is een gaslekkage ontstaan. Inmiddels is de gasuitstroom gestopt en de gasleiding afgesloten.