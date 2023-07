Bij de Koning van Engeland beleef je de maaltijd

Het is alsof je voor een minivariant van concertpodium 013 in Tilburg staat: bioscoop De Koning van Engeland huist in een markante doos van grijze platen, met verticale ramen en neonbuizen. Eenmaal binnen transformeert het grijze en strakke in een warme sfeer, vooral als je de trap afgaat naar brasserie Koning van Engeland. Die heeft een fifties uitstraling met mooie rondingen, het rode pluche van bioscoopstoelen. Je kunt niet naast de open keuken kijken, want die is omlijst door glanzende blauwe tegels. Is het koningsblauw, zeegroen, pauwblauw? Petrol, vertelt eigenaresse Colette Morres. Het hele restaurant is ontworpen met die tegeltjes als startpunt.