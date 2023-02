Brand in vrijstaande woning in Walsoorden

Herkansing levert Terneuzen en Clinge niks op

In de derde klasse van het zondagvoetbal stonden dit weekend twee restanten van wedstrijden op het programma. HVV‘24 ging voor acht minuten op bezoek bij Terneuzen, Clinge ontving voor tien minuten Zundert. Beide duels moesten opnieuw worden uitgespeeld, omdat er in de vorige ontmoeting door één van de ploegen te vaak was gewisseld. Gescoord werd er in die laatste minuten niet.

30 januari