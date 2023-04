Broers Tom en Jules van Dijke: eerst elkaars rivalen, nu samen met Hontenisse op jacht naar een veilige plek

Met Video Massaal naar de Schelde­prijs om die ene glimp op te vangen: ‘Mathieu van der Poel aan de start in Terneuzen is uniek’

Een daverend succes. Dat kon de start van de Scheldeprijs in Terneuzen genoemd worden. Het was alweer de vijfde keer dat het ‘wereldkampioenschap der sprinters’ vanuit Terneuzen vertrok en die jubileumeditie ging woensdag allesbehalve ongemerkt voorbij. Niemand minder dan Mathieu van der Poel was blikvanger en dat onder droge en zonnige weersomstandigheden.