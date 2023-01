Buurtinformatienetwerken werden het voorbije jaar meer dan honderd keer ingezet voor inbraken en verdachte situaties

Beveren/Sint-Gillis-Waas/StekeneOp vijf jaar tijd zijn er in de politiezone Waasland-Noord 31 buurtinformatienetwerken (BIN’s) opgestart. In 2022 werden die 113 keer ingezet voor een inbraak heterdaad of voor verdachte personen en voertuigen. Nico De Wert, oprichter van het eerste buurtinformatienetwerk in Meerdonk, is tevreden over het succes maar pleit ervoor om niet met een telefoonoproep te werken, maar met een tekstbericht zoals een sms of whatsapp.

Het eerste buurtinformatienetwerk in de zone Waasland-Noord werd vijf jaar geleden opgericht en naar aanleiding hiervan werden alle BIN-coördinatoren uitgenodigd voor een samenkomst in de aula van het gemeentehuis van Beveren. “Onze politie heeft een groot werkingsgebied en het is daarom belangrijk dat bewoners zich engageren om verdachte situaties te melden. De leden van een BIN zijn onze ogen en oren op het veld”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), voorzitter van de politieraad.

1.517 BIN-berichten

De cijfers spreken voor zich. In 2022 werden er maar liefst 1.517 BIN-berichten verstuurd waarvan 422 telefonisch, 116 per sms en 979 per e-mail. Voor inbraken heterdaad en verdachte personen of voertuigen werden de BIN’s 113 keer geactiveerd. De verstuurde mails waren vooral om informatie te geven rond inbraken (209), aanhoudingen van dieven of drugdealers (16), resultaten van politieacties (366), oproep tot informatie (4) en preventietips (384).

Volledig scherm Koen Daniëls en Nico De Wert lagen samen in 2017 aan de basis van het eerste BIN in Meerdonk. © rv

Evalueren

Nico De Wert, gemeenteraadslid voor N-VA in Sint-Gillis-Waas, nam in 2017 als eerste het initiatief om een BIN op te richten naar aanleiding van een inbrakenplaag in Meerdonk. “De afgelopen vijf jaar zijn er tientallen BIN’s bijgekomen in onze politiezone. In Sint-Gillis-Waas heeft bijvoorbeeld elke deelgemeente sindsdien zijn eigen buurtinformatienetwerk. Deze hebben ondertussen in deze periode ook hun nut bewezen”, blikt De Wert tevreden terug. “We moeten echter ook evalueren wat er beter kan. Zo moet men een BIN ook ’s avonds laat en ’s nachts durven activeren. Dan gebeuren er immers ook heel wat inbraken. Wie zich inschrijft in een BIN staat daar ook voor open.”

Meer tekstberichten

De Wert stelt voor om ’s avonds en ’s nachts niet met een telefoonoproep te werken, maar met een tekstbericht zoals een sms of WhatsApp. “’s Nachts een telefoon krijgen, kan immers wel wat stress geven. Een tekstbericht daarentegen heeft niet die impact en heeft het voordeel dat je het bericht ook nog eens kan nalezen. Volgens Natasja Van Wiele, BIN-verantwoordelijke bij de lokale politie, zijn er echter praktische bezwaren om te werken met WhatsApp. “Een telefonische oproep is nog altijd het meest geschikte middel voor dringende communicatie”, vindt ze. “Bij tekstberichten worden persoonsgegevens zoals een nummerplaat te lang bewaard en komen we in de problemen met de wet op de privacy.”

Volgens N-VA volksvertegenwoordiger Koen Daniëls kan dat echter net omzeil worden via WhatsApp. “Men kan een bericht namelijk zo instellen dat het maar een beperkte tijd zichtbaar blijft in het licht van de privacy.”

Lees ook:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.