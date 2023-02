Carnavalsmaandag: de echte bikkels gaan ook in de ochtend door, ook al doet dat soms een beetje pijn

In Hulst (Vossenrijk) en Sas van Gent (Betekoppenstad) werd er traditioneel op de eerste ochtend na het weekend geleurd met van alles en nog wat. We nemen een kijkje in Betekoppenstad, waar rond een uur of tien de eerste scharrelkippen op de Westkade worden gespot. Nee, de poelier is in geen velden of wegen te bekennen, het is in Sas altijd op dinsdag weekmarkt. En de Vossen vieren een stuk verderop carnaval, dus deze kippetjes zitten maandagochtend lekker in hun vel.