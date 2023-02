Carnavalszondag in Zeeuws-Vlaanderen: 'Kater? Maokt nie uit! Stug deurgaon!’

Kwam je niet verkleed naar de stoet, dan was je serieus underdressed. In de straten van Sas van Gent, Hulst en Lamswaarde zag het niet ‘zwart van het volk’ maar was het één explosie van kleur en vrolijkheid. Alle neuzen dezelfde kant op, iedereen blij. Het was immers jaren geleden dat er weer zo veel en mooie praalwagens en loopgroepen door de straten trokken en dat werd enorm gewaardeerd. ,,Toch zo mooi dat dit weer kan! Ik kan wel janken man!” Ivo uit Axel is zichtbaar geëmotioneerd. Hij draagt een sixpackje met zich mee in de stoet van Sas. ,,Kan ook door de drank komen. Ik heb wel een beetje een kater geloof ik, maar da maokt nie uit! Gewoon stug deurgaon!”