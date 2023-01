Celestia is 44 jaar en zit opnieuw op de schoolbanken: “Jonge studenten kijken op naar mij”

‘Hulst moet regie terugpak­ken over TGG-zee­dijk Perkpolder’

,,Hulst moet de regie terugpakken over de met thermisch gereinigde grond vervuilde zeedijk in Perkpolder en niet de oren laten hangen naar grote broer Rijkswaterstaat.’’ Dit zei advocaat Rogier Hörchner namens een vijftal akkerbouwers donderdag tegen de Raad van State. De boeren vrezen voor vervuiling van hun akkers en gewassen door de dijk waarin teerhoudend asfaltgranulaat is verwerkt.

20 januari