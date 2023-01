Chauffeur ongedeerd na harde klap tegen geparkeerde bestelwagen

Lodewijk College en Zwin College openen Techno Planet: ‘Klassieke lokalen voelen soms als gevangenis’

Zowel in het Lodewijk College in Terneuzen als in het Zwin College in Oostburg werd woensdagmiddag een Lokaal van de Toekomst geopend. Met VR-brillen, 3D-printers, drones, een green screen en robotica.

18 januari