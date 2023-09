De Westerschelde beleven vanaf een majestueuze trap, een in zee stekende steiger of vanuit een dijkhuis

De drie dorpjes achter de dijk worden - net als Paal, Baalhoek en Kreverhille in een later stadium - ‘ankerplaatsen’ langs de Westerschelde. Het was en is al leuk om de dijk op te klauteren en over de Westerschelde en, bij Emmadorp, over het Verdronken Land van Saeftinghe uit te kijken. Met brede toegangstrappen, ook te gebruiken als zitbanken, steigers in het water en een dijkhuis neemt de belevingswaarde van de dijken nog sterk toe. De zeewering groeit uit tot ontmoetingsplaats waar liefhebbers niet alleen over de Schelde kunnen kijken, maar ook een openluchtvoorstelling kunnen zien, informatie over voorbijvarende schepen kunnen vinden (beiden Walsoorden) en of presentaties kunnen bijwonen en tentoonstellingen bezoeken (Emmadorp).