Demonstraties in Den Haag stemmen Zeeuwse deelnemers van beide kanten tevreden

Werk aan de winkel voor jarige Oogvereni­ging: ‘Ik wil dolgraag zelf kunnen stemmen’

Leo Wessel uit Melissant wilde best helpen met het optuigen van een Zeeuwse tak van de Oogvereniging. Mits hij zich overal tegenaan mocht bemoeien. Inmiddels is de Oogvereniging niet meer weg te denken uit Zeeland, maar het werk zit er nog lang niet op. Zaterdag 1 april wordt in Middelburg het tienjarig bestaan van de club gevierd.