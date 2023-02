Driebander Dion Bergmans: trotse lucky loser moet verstek laten gaan

Rik Impens bewaart de rust bij Hoek: ‘Maar we kunnen ons niet wegsteken’

Met Quincy Rombaut als interim-trainer aan het roer gaat Hoek zaterdag op bezoek bij Excelsior’31 in Rijssen. Een wedstrijd die bepalend kan zijn voor het vervolg van de Zeeuws-Vlaamse equipe in de derde divisie. Bij winst is er weer even lucht, terwijl bij een nieuwe nederlaag de blik naar onderen moet.

