Drieske Nijpers houdt traditie in stand en zingt Driekoningenliedjes

Sint-Gillis-WaasSinds de 19e eeuw is het in Vlaanderen een traditie om op Driekoningen liedjes te zingen aan de deuren van mensen. In ruil voor hun gezang krijgen de zangers dan een cent of snoep. Ook volkskunstgroep Drieske Nijpers trok op pad. Ze maakten meteen ook promotie voor het internationaal folklorefestival deze zomer.

De leden van Drieske Nijpers trokken vrijdag al zingend in de omringende straten van hun groepslokaal vinden. Ondanks de regen, zongen ze verschillende driekoningenliederen in Tweehagen, de Pompstraat, de Vital Coppensstraat en de Burgemeester G. Van Landeghemstraat. Sinds de beginjaren van Drieske Nijpers houden zij deze traditie in stand er wordt steeds met een groepje van zangers en drie koningen rondgegaan om te zingen en mensen een gelukkig nieuw jaar te wensen. “We willen alle mensen die hun deur open deden en een bijdrage leverden bedanken”, zegt voorzitter Eline De Cock.

Volledig scherm © rv/Eline De Cock

Lang zullen de inwoners van Sint-Gillis-Waas Drieske Nijpers niet moeten missen want er staat nog heel wat op het programma voor 2023. Met de eerstvolgende activiteit eren ze meteen al terug een traditie want op zaterdag 4 februari viert Drieske Nijpers Lichtmis. Er wordt een heuse pannenkoekenbak georganiseerd in hun groepslokaal in de Pompstraat 2 van 14 tot 17 uur.

Het hoogtepunt van dit werkjaar is echter zonder twijfel het internationaal folklorefestival Drieskes Kerremes, van 26 tot en met 31 juli. De groep is voor deze periode nog steeds op zoek naar gastgezinnen om buitenlandse gasten een tijdelijke slaapplaats aan te bieden. Wie interesse heeft, mag vrijblijvend contact opnemen via gastgezinnen@drieskenijpers.be

Volledig scherm © rv/Eline De Cock

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.