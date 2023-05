Fluiten op een trap en toveren met plooistoeltjes: Centrum Hulst is één groot klimrek voor wie het durft

‘Padellers van Animo pakken titel in de eerste klasse’

Een bijzondere zaterdag was het voor de padelheren van TC Animo. Door een 4-0 zege op Roosendaal wisten de Terneuzenaren promotie naar de hoofdklasse af te dwingen. Wesley Raemdonck (rechts op de foto) was bij alle competitiewedstrijden aanwezig en wist maar liefst 70% van zijn wedstrijden in winst om te zetten.