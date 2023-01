Gentsevaart Kapellebrug gaat op de schop: achter de schermen en onder de grond gebeurt er al van alles

Drukker dan ooit in SnowWorld, mede door slechte sneeuw skioorden

Het is momenteel drukker dan ooit op de skilocaties van SnowWorld waaronder in de vestiging in Terneuzen. Volgens commercieel directeur Remko Klein heeft dat mede te maken met de slechte sneeuw in de skigebieden, waar het op veel plaatsen warm is voor deze tijd van het jaar. ,,Mensen willen zich daarom beter voorbereiden dan normaal. Dat is ook terecht”, vindt Klein.

5 januari