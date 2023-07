Internatio­naal orkest blaast Reynaert­ver­haal nieuw muzikaal leven in

De onheilspellende sfeer in vossenburcht Malpertuus, het majestueuze karakter van het land van koning Nobel, de grilligheid en wispelturigheid van Reynaert; allemaal te horen in Maleperduys, de compositie die zaterdag haar première beleefde in de tuin van Museum Hulst.