Helder in Hulst vanochtend

Tweetal mishandelt man en steelt auto in Zeeuws-Vlaanderen, na wilde achtervol­ging gepakt in Tilburg

TILBURG - Twee mannen zijn in de nacht van maandag op dinsdag in Tilburg opgepakt voor het mishandelen van een man en het stelen van zijn auto. Dat zou zijn gebeurd in Axel, waarna ze door de politie in Brabant werden opgemerkt en achtervolgd.