Het horloge van ome René blijft voor altijd staan op drie voor vijf

Stekene Leegstaan­de chalet op camping gaat in vlammen op

De politie van de zone Waasland-Noord onderzoekt een uitslaande brand die vrijdagochtend een houten chalet in de as legde op camping Baudeloo aan de Heirweg in Stekene. De oorzaak wordt nog onderzocht maar kwaad opzet is niet uitgesloten.

13 januari