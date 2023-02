‘Hoofdentree Hulst moet meer historisch smoel terugkrijgen’

Sint-Gillis-Waas Omleidings­ver­keer in Meerdonk door werkzaamhe­den in Verre­broeks­traat: werf start maandag

Tijdens de geplande werkzaamheden in de Verrebroekstraat in Verrebroek wordt er vanaf maandag 30 januari een omleiding voorzien via Meerdonk in Sint-Gillis-Waas. Dat zal voor de nodige extra verkeersdrukte zorgen. Het einde van de werf is voorzien eind mei.

27 januari