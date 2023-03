Hulpdiensten halen persoon van dak zwembad Hulst

Na Axel en Terneuzen opent de familie Luitjens een Family-restaurant in de oude dierenzaak in Hulst

Na Axel en Terneuzen opent de familie Luitjens straks ook in Hulst een Family-restaurant. Eind 2023, begin 2024 is de voormalige dierenspeciaalzaak van De Bruijn (Pets & Co) aan de Gentsestraat omgeturnd tot een restaurant voor zo'n 200 gasten.