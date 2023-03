Hulst hopeloos verdeeld over hulp aan ondernemers

Politiek Hulst is hopeloos verdeeld over hoe ondernemers uit de gemeente in deze financieel moeilijke tijden bijgestaan kunnen worden. Bij een motie in de laatste raadsvergadering, waarin voorzetten werden gedaan, staakten de stemmen. De beslissing is nu uitgesteld naar de volgende vergadering in april. De voorstanders van acute hulp zijn het hier niet mee eens. Ze willen niet dat ondernemers nog zo lang moeten wachten.