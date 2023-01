Ik ga op reis en neem mee... een hotel, inclusief personeel: “Geen balies of vliegstress, je vakantie begint zodra je aan boord stapt”

Geen ziekenhuis­op­na­me, maar een podium­plaats; Hulstenaar Jordi van de Wiele slaapt gewoon thuis na de Supercross

Jordi van de Wiele was dé local hero bij de 29ste Supercross in Goes. Na de huldiging van de Nationalen MX1, waarbij de Hulstenaar derde was geworden, pakte hij op het midden van de baan even zijn moment. Hij ontblootte zijn bovenlijf en toonde zijn vele tatoeages aan de 3000 toeschouwers. Hij greep ook de microfoon en zei: ,,Ik ben zo blij. Ik zou iedereen wel een biertje willen geven, maar dat gaat helaas niet…”

22 januari