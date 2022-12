Inbrekers forceren achterdeur van onbewoond huis

Citymarke­teer Barry van der Hooft: ‘Complimen­ten geven, daar zijn we in Terneuzen nog niet zo goed in’

Barry van der Hooft verraste dit jaar velen door de sportjournalistiek te verruilen voor een baan als citymarketeer van Terneuzen. Nu probeert hij iedereen er van te overtuigen dat het in Terneuzen zo slecht nog niet is. Uh pardon... Dat het in Terneuzen prima is.

20 december