Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten opent binnenkort in Hulst

Het inloophuis is een initiatief van Westerlicht Zeeland, een vrijwilligersorganisatie die psychosociale zorgt biedt aan mensen met kanker en hun naasten. Afgelopen oktober is in Middelburg een soortgelijk huis geopend, in januari en februari volgen ook vestigingen in Zierikzee en Tholen. Het zijn een soort huiskamers waar mensen met elkaar kunnen praten, lotgenoten een luisterend oor vinden en activiteiten worden gehouden. Volgens de stichting is daar erg veel behoefte aan.