Jean Paul de Bruijn heeft een makkelijk begin tijdens WK driebanden voor landenteams

EERSTE KLASSE C Terneuzen­se Boys en SVOD’22 slaan keihard toe in de slotfase

De Zeeuwse zaterdag-eersteklassers sloegen zaterdag op het juiste moment toe. Terneuzense Boys was dankzij een treffer in de 86ste minuut met 2-1 te sterk voor concurrent De Zwerver. SVOD’22 stelde de zege zelfs nog later veilig. De fusieclub maakte tegen BVCB pas in de 85ste minuut gelijk en stelde in de slotminuut de 3-2-zege veilig.