JP de Bruijn vindt vorm tegen zijn pupil uit Lewedorp

De Zeeuwse clash tussen leraar Jean Paul de Bruijn en leerling Joey de Kok eindigde vrijdag in een grootse overwinning voor de leraar. Daarmee plaatste Hulstenaar De Bruijn zich in Berlicum voor de kwartfinale van de Masters; vorig jaar won hij het toernooi.

Ervaring gaf de doorslag in een aanvankelijk boeiend en spannend duel, waarin De Bruijn de boventoon voerde. De Bruijn pakte de eerste set met 10-4. Lewedorper De Kok liet zich niet afschrikken en pakte de tweede set na een schitterende serie van negen met 10-5.

Quote Gelukkig had ik de vorm nu wel te pakken en kon ik doortrek­ken Jean Paul de Bruijn

De derde set was weer voor De Bruijn met 10-1 na twee series van vijf. Daarmee was het verzet van De Kok gebroken. Enkele gemiste kansen werden hem in de vierde set fataal en ging de setwinst en daarmee partijwinst naar De Bruijn. De beloning was een plaats in de kwartfinale die zaterdag wordt gespeeld.

De Bruijn: ,,Ik wilde per se winnen. Ik ben heel blij met mijn zege en mijn spel. Het geeft vertrouwen voor het vervolg. Het was heel spannend in het begin en Joey kwam heel sterk terug na mijn eerste setwinst. Gelukkig had ik de vorm nu wel te pakken en kon ik doortrekken.‘’

De Kok was teleurgesteld: ,,Jammer, jammer. Ik begon zo goed, maar kon het niet vasthouden. Jean Paul speelde een voortreffelijke eerste en derde set en in de vierde zat het bij mij wat tegen. Maar dat is biljarten. Ik ben op de goede weg en ga zo verder.‘’