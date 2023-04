Kermis: ‘Het halve dorp liep met een vis onder de arm’

Dankzij nieuw onderzoek in Terneuzen weet Yvonne nu dat ze hartklach­ten heeft: ‘Eindelijk duidelijk­heid’

Al maanden had Yvonne (63) last van benauwdheid en druk op haar borst. Maar hartonderzoeken wezen niets uit. Dankzij een nieuwe onderzoekstechniek in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen kreeg ze duidelijkheid.